Quando si gioca Udinese-Fiorentina? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In questi giorni la scena è tutta per la Champions League, ma nel weekend che verrà ci sarà di nuovo spazio alla Serie A 2023-2024: alle 15.00 di domenica 24 settembre, l’di Andrea Sottil ospiterà ladi Vincenzo Italiano per la quinta giornata del campionato in corso. L’avvio di stagione dei friulani è stato incolore: solo tre i punti conquistati dagli uomini di Sottil, frutto di tre pareggi consecutivi tra Salernitana, Frosinone e Cagliari, siglando solamente una rete in campionato con i granata e mostrando, nel complesso, un gioco farraginoso, poco fluido e incisivo. L’ex allenatore dell’Ascoli dovrà dare una struttura e una forma diversa alla sua squadra sin da subito, per evitare lo spettro di dover lottare per non retrocedere, eventualità non contemplata alla vigilia della stagione. Diverso il momento che stanno vivendo i Viola: ...