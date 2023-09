Quando si gioca Torino-Roma? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La quinta giornata di campionato si chiuderà con la sfida tra. Giallorossi che puntano a rilanciarsi in classifica contro i granata, che hanno cominciato invece con il piede giusto la loro stagione. Partiamo dai padroni di casa, che dopo un solo punto in due partite hanno innestato le marce alte, con due successi su Genoa e Salernitana. Tutto merito di Nemanja Radonjic, autore di tre reti nelle ultime due partite riuscendo finalmente a sprigionare tutto il suo talento; ora sarà chiamato alla conferma contro la squadra in cui ha militato per pochi mesi nel 2015. Giallorossi che si sono finalmente messi in moto in campionato: ne ha fatto le spese l’Empoli, spazzato via con un rotondissimo 7-0. Grandi segnali di affinità sono arrivati dalla coppia d’oro composta da Paulo Dybala e Romelu Lukaku: da loro passeranno buonissima parte dei ...