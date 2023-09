Qatargate | legali Cozzolino | avviata procedura per verificare legittimità investigazioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La corte di appello di Bruxelles ha avviato un procedimento perladelleposte in essere nel. Sin dall’inizio abbiamo denunciato la violazione delle guarentigie parlamentari da parte dei servizi segreti stranieri, finanche non europei, che hanno intercettato deputati nell’esercizio delle loro funzioni ed esaminato le opinioni espresse e i voti dati in aula, prima che al Parlamento fosse richiesto di revocare l’immunità ai parlamentari coinvolti. Un vero e proprio attacco al cuore della democrazia europea. Un contesto allarmante, reso ancora più inquietante dai dubbi sollevati sulla imparzialità del giudice Claise. A fronte di tale situazione, l’on Andrea, sin dall’inizio, ha negato ogni addebito e ha dimostrato ...