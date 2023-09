Qarabagh-Molde Europa League | 21-09-2023 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 20 settembre 2023)fanno parte di un Gruppo H nel quale il Leverkusen dovrebbe fare la parte del leone ma per il secondo posto, che vale comunque gli spareggi per entrare nella fase ad eliminazione diretta, la sfida è aperta. Match dunque molto importante. Gli azeri non sono stati brillanti nelle fase iniziali del loro InfoBetting: Scommesse Sportive e