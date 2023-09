Curiosità: Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già Primo ministro della Russia (1999-2000, 2008-2012) e attuale Presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).

Il messaggio che arriva dall'incontro a San Pietroburgo tra il presidente Vladimire il ministro degli Esteri pechinese, Wang Yi,le anticipazioni sul suo primo viaggio nel Paese ...... nel quadro di un grande evento che promuove le idee del presidente Xi Jinping sull'iniziativa Belt and Road", ha affermato. 20 settembre 2023

Putin conferma la visita in Cina a ottobre su invito di Xi Jinping - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato oggi di avere accettato un invito del suo omologo cinese Xi Jinping per recarsi in visita in Cina in ottobre. Lo riferisce l'agenzia Intervax.L’obiettivo cinese si sposa perfettamente con il progetto russo di “creare un vasto spazio euroasiatico”: guarda caso, lo zar è atteso proprio per prender ...