Pullman Flixbus si ribalta sulla superstrada | 45 passeggeri a bordo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Social.Berlino-Trieste siin Austria: i fatti. Un terribile incidente stradale ha coinvolto ieri mattina 19 Settembre 2023 un busdiretto da Berlino a Trieste, mentre ilviaggiava in Austria, in Carinzia, vicino a Micheldorf. Tra i 45c’erano anche cittadini italiani, come riportato dall’ANSA. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo.Leggi anche: Terribile incidente a scuola, 16enne ricoverato in gravissime condizioni: cos’è successo Leggi anche: Tragico incidente in Italia, schianto fatale tra auto: chi è morto Leggi anche: Tragedia di Torino, spunta l’audio choc dopo l’incidente: cosa è emerso Leggi anche: Terribile incidente tra autobus e un mezzo pesante: ci sono ...

Curiosità: Flixbus, reso graficamente come FLiXBUS, è una società tedesca di autobus extra-urbani che effettua servizi di trasporto a basso costo in tutta Europa e, da maggio 2018, anche nel sud-ovest degli Stati Uniti.

