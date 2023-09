Psg - Borussia Dortmund 2 - 0 | gol e highlights

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il Psg non fallisce l'avvio casalingo di Champions battendo 2 - 0 ile inizia così la stagione europea prendendosi la testa del Gruppo F, quello del Milan: guarda gli ...

Curiosità: Il Paris Saint-Germain Football Club (pronuncia francese: /pai s~ m~/), meglio conosciuto come Paris Saint-Germain o più semplicemente PSG, è una società calcistica francese con sede a Parigi. Milita in Ligue 1, massima serie del campionato francese di calcio.

Gruppo F: ilparte subito forte. Archiviato il ko interno contro il Nizza in Ligue 1, il Paris ... i rossoblù schiantano per 2 - 0 ilDortmund grazie al calcio di rigore trasformato da ...Ilnon fallisce l'avvio casalingo di Champions battendo 2 - 0 ilDortmund e inizia così la stagione europea prendendosi la testa del Gruppo F, quello del Milan: guarda gli ...

Milan-Newcastle: Tomori is back dopo l'assenza nel derby con l'Inter e Thiaw sorride. Loftus-Cheek signore del centrocampo rossonero ...Inizia con due pareggi la fase a gironi delle italiane nell’Uefa Champions League 2023-24. Due pareggi non erano ovviamente la massima ambizione per Milan e Lazio nei rispettivi esordi casalinghi. I r ...