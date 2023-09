Provedel | Rampulla | ' come un centravanti | rivivo il mio gol'

Curiosità: L'Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica con sede nella città di Salerno. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Ex storico portiere della Juventus, Michelangeloha visto in tv il gol con il quale ieri Ivanha regalato il pareggio della Lazio in Champions contro l'Atletico Madrid e ha ...salva la Lazio: ecco l'ultimo portiere biancoceleste in gol, che tra l'altro era ... da Taibi a Brignoli , passando per Alisson ,e Amelia fino allo specialista dei calci ...

Chi sono i portieri goleador: da Provedel a Rampulla, da Taibi a Higuita Corriere della Sera

Calcio Champions: Provedel come Rampulla della Cremonese La Provincia di Cremona e Crema

Sono passati più di 70 anni dall'ultima rete siglata da un estremo difensore biancoceleste, che anni prima aveva segnato anche in maglia bianconera ...Ivan Provedel, salvando la Lazio al 95° con un eccezionale colpo ... Come dimenticare, poi, Michelangelo Rampulla che con la casacca della sua Cremonese mise a segno, al 92', una rete nel derby contro ...