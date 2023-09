Provedel in rete | da un portiere bomber ad un altro Amelia | Grandissimo gol | se lo merita

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Ivan ha fatto ungol e ne sono molto contento, siamo amici, abbiamo giocato insieme a Perugia, per me è come un figlioccio e se lo". Marcocommenta così all'Adnkronos, il gol di ieri sera in Champions League deldella Lazio Ivan, nel suo esordio, contro l'Atletico Madrid, unaal 95' che ha regalato l'1-1 alla squadra di Sarri., exdella Roma, Livorno, Perugia, Genoa, Milan tra le altre e campione del Mondo nel 2006, e attuale allenatore dell'U18 del Frosinone, è stato il primoitaliano a segnare un gol nelle competizioni europee, con un colpo di testa nella partita tra il Livorno ed il Partizan Belgrado del 2 novembre del 2006, valida ...