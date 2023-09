Provedel | il gol meravigliao

Curiosità: Ivan Provedel (Pordenone, 17 marzo 1994) è un calciatore italiano, portiere della Lazio e della nazionale italiana.

... manco a farlo apposta, minuto 94 superato da una manciata di secondi… Leggi anche Lazio - Atletico Madrid 1 - 1, miracolodel portiere allo scaderein Lazio - ...Da domani Ivandovrà pensare a tornare a strozzare in gola al pubblico avversario il tanto agognato urlo, più che a pensare di nuovo di generarlo. Undel portiere è tanto bello ...

All’esordio in Champions, Provedel si trasforma in eroe per i tifosi della Lazio e per tutti gli amanti del calcio. Minuto 95 della prima giornata della fase a gironi della massima competizione ...Ivan Provedel e il gol in Champions League, una prodezza nel segno del 94. Il portiere della Lazio entra nella storia con la rete che vale l’1-1 nel match contro l’Atletico Madrid allo stadio Olimpico ...