Provedel | ' Il gol? Ho studiato da Immobile'

Curiosità: Ivan Provedel (Pordenone, 17 marzo 1994) è un calciatore italiano, portiere della Lazio e della nazionale italiana.

Ivane i suoi fratelli: non è la prima volta che un portiere va a segno in Champions League. I precedenti Ildi Ivannel finale ha consegnato alla Lazio un pareggio con l'Atletico che sembrava ormai insperato. Una rete arrivata dall'uomo più improbabile, il portiere, ma che non è una novità ...Le parole di Luis Alberto dopo il pareggio con l'Atletico Madrid ottenuto grazie al clamorosodial ...

Provedel dopo il gol: "Ancora non ci credo. Posso dire che ho studiato da Immobile" La Gazzetta dello Sport

Lazio, Provedel fa gol all'ultimo secondo: pareggio con l'Atletico | VIDEO GianlucaDiMarzio.com

La sconfitta sarebbe stata una delusione troppo grande per la Lazio, autrice di una grande prestazione all'esordio stagionale in Champions League ma vicina alla sconfitta contro un Atletico Madrid ...Ivan Provedel è nato a Pordenone nel 1994, ha compiuto 29 anni a marzo. La sua famiglia è di Cecchini, frazione di Pasiano, comune di quasi 8 mila abitanti all’interno del cosiddetto “triangolo del ...