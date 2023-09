Provedel-gol | Taibi | “Ma quale caso | Ivan bomber vero come Ciro | è il secondo che segna…” VIDEO

Leggi su notizie

(Di mercoledì 20 settembre 2023) E’ felice l’ex estremo difensore che segnò con la Reggina in campionato nel 2001. Ora fa il ds e fu proprio lui che lo scoprì: “Lo portai a Modena ed era già un portiere moderno, bravissimo coi piedi e di testa…” Non riusciva a credere ai suoi occhi e si è quasi commosso nel vedere che, uno dei suoi ragazzi, è entrato nella storia del calcio con un gol pazzesco in Champions, e al debutto nella manifestazione più importante. Per Massimo, una soddisfazione doppia, perché è stato uno dei primi e pochi portieri a segnare in serie A e poi perché fu proprio lui a portarlo a Modenadirettore sportivo e racconta a Notizie.com quello che ha provato: “Quando ho visto che andava in avanti un po’ ci ho sperato e quando ha segnato sono impazzito di gioia per lui, perché so che significa per un portiere ...