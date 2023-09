Provedel e i suoi fratelli | tutti i gol di un portiere in Champions League

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ivane i: non è la prima volta che unva a segno in. I precedenti Il gol di Ivannel finale ha consegnato alla Lazio un pareggio con l’Atletico che sembrava ormai insperato. Una rete arrivata dall’uomo più improbabile, il, ma che non è una novità in. In principio ci fu infatti il tedesco Butt, che tra il 2000 e il 2009 rifilò ben tre gol alla Juventus con tre squadre diverse (Amburgo, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco). Fu poi la volta di Bolat dello Standard Liegi nell’1-1 con l’AZ del dicembre 2009 e di Eneyeama nel ko 1-3 del suo Hapoel Tel Aviv contro il Lione della stagione dopo.