Provedel e gol Champions League | capolavoro targato 94 | ecco perché

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il portiere della Lazio entra nella storia con la rete che vale l'1-1 nel match contro l'Atletico Madrid Ivane il gol in, una prodezza nel segno del 94. Il portiere della Lazio entra nella storia con la rete che vale l'1-1 nel match contro l'Atletico Madrid allo stadio Olimpico di Roma. Un gol da attaccante puro: inserimento in area, taglio perfetto e colpo di testa vincente sul destro dosato di Luis Alberto. L'exploit, per chi è attento alla cabala, ha un numero impreso: il 94.è nato il 17 marzo del 1994. L'estremo difensore di Pordenone è alto 1,94 e ha scelto di indossare la maglia numero 94. A che minuto è andato a segno ieri? Sul cronometro, manco a farlo apposta, minuto 94 superato da una manciata di secondi…

Curiosità: Ivan Provedel (Pordenone, 17 marzo 1994) è un calciatore italiano, portiere della Lazio e della nazionale italiana.

Del pareggio in extremis ottenuto dalla Lazio grazie aldel suo portiere, lo straordinario, ne ha approfittato il Feyenoord per portarsi in vetta al girone. Il team di Rotterdam, guidato ...ROMA - Una serata dalle mille emozioni quella dell'Olimpico. Lazio - Atletico Madrid un match da capogiro con ilnel finale diche ha fatto scatenare tutti i tifosi biancocelesti. Che prima avevano osannato e celebrato il Cholo Simeone. Il ritorno dell'ex centrocampista ha fatto tornare in mente ...

Il battesimo Chamopions della Lazio finisce nel modo più assurdo. Con Ivan Provedel a staccare sull'ultimo pallone della partita, regalando l'incornata che fa esplodere i ...Amazon Prime, Canale 5 o Sky, dove vedere in diretta tv e streaming le partite della Champions League 2023/2024 Oggi in campo Inter e Napoli, ieri pareggi per Milan e Lazio.