Provedel e gol Champions League | capolavoro targato 94 | ecco perché

(Di mercoledì 20 settembre 2023) (Adnkronos) – Ivane il gol in, una prodezza nel segno del 94. Il portiere della Lazio entra nella storia con la rete che vale l’1-1 nel match contro l’Atletico Madrid allo stadio Olimpico di Roma. Un gol da attaccante puro: inserimento in area, taglio perfetto e colpo di testa vincente sul destro dosato di Luis Alberto. L’exploit, per chi è attento alla cabala, ha un numero impreso: il 94.è nato il 17 marzo del 1994. L’estremo difensore di Pordenone è alto 1,94 e ha scelto di indossare la maglia numero 94. A che minuto è andato a segno ieri? Sul cronometro, manco a farlo apposta, minuto 94 superato da una manciata di secondi… seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Curiosità: Ivan Provedel (Pordenone, 17 marzo 1994) è un calciatore italiano, portiere della Lazio e della nazionale italiana.

