Programmi TV di stasera | mercoledì 20 settembre 2023 ‘Maria Corleone’ su Canale 5 sfida la replica su Rai 1 de ‘Il Commissario Montalbano’

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Maria Corleone Rai1, ore 21.25: IlMontalbano Fiction. Par Condicio: Dopo quindici anni di pace, due famiglie mafiose hanno ripreso ad ammazzarsi. Quello che sembra un regolamento di conti però potrebbe nascondere qualcos’altro. Montalbano non si ferma alla prima ipotesi. Rai2, ore 21.30: Speciale TIM Music Awards – La Festa Musicale. Una festa canora con alcuni tra gli artisti italiani più amati, uno show emozionante, che promette di regalare momenti di pure emozioni in un piacevole clima di fine estate. Sul palco nel corso della serata: Emma, Diodato, Renga Nek, Paola & Chiara, Levante, Mara Sattei, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Ariete, gIANMARIA, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly, Ciccio Merolla. Rai3, ore 21.20: Chi l’ha Visto? Attualità. Il mistero della piccola Kata: gli inquirenti tornano nell’albergo degli orrori. In diretta da Firenze lo racconta ...

Curiosità: Stasera Italia è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda su Rete 4 dal 9 aprile 2018 dal lunedì al venerdì in access prime time (ad eccezione della prima edizione, in cui è andato in onda fino al sabato). Dal 9 aprile al 3 agosto 2018 era stato condotto dal lunedì al venerdì da Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili e il sabato da Marcello Vinonuovo, dal 3 settembre 2018 al 16 giugno 2023 da Barbara Palombelli (sostituita da Giuseppe Brindisi e da Veronica Gentili dal 24 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019, poi dal 23 dicembre dello stesso anno al 3 gennaio 2020, il 4 e il 5 marzo 2021 solo da quest'ultima, da Stefania Cavallaro dal 17 al 20 maggio 2022 e da Alessandra Viero dal 16 al 26 maggio 2023), mentre dal 4 settembre 2023 la conduzione è passata a Nicola Porro. Il programma è giunto alla settima edizione e viene trasmesso in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma.

Continua ad alti ritmi l’inizio di stagione dell’Eccellenza che propone una due giorni dedicata alla Coppa Italia: fra stasera (mercoledì 20 settembre) e domani (giovedì 21) alle 20.30 si dipanerà il ...Grande Fratello è già tempo di bilanci. Dopo neanche 10 giorni dall'inizio del reality condotto da Alfonso Signorini a Mediaset tirano già le somme. La svolta anti-trash ...