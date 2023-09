Probabili formazioni Real Sociedad-Inter | le possibili scelte dei due tecnici

(Di mercoledì 20 settembre 2023) in vista del match di questa sera Lediedin vista dell’esordio ai gironi di Champions League.(4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Brais Mendez, Zubimendi, Mikel Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

