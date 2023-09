Primavera | esordio in Youth League | com’è andata agli azzurrini

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Terminata la prima partita del girone diper ladel Napoli. L’inizio della Championsper il Napoli, combacia anche con l’inizio dellaper laallenata da mister Andrea Tedesco. I giovani partenopei, cosi come la prima squadra, hanno affrontato i pari età del Braga. Sconfitta di misura per lainIl match degli, si mette subito in salita, i padroni di casa del Braga partono forte con un paio di occasioni mancate nei primi dieci minuti. Questo, però, è il preludio al gol portoghese. Al dodicesimo arriva il vantaggio. Parte tutto da una punizione dalla destra, Matos colpisce di testa con la palla che sbatte sulla traversa, ...

Gli azzurrini, che quest'anno giocano in2, sono chiamati ad un compito molto arduo per l'nel girone che vedrà poi le sfide contro Real Madrid e Union Berlino. Intanto oggi alle ore ......

Esordio in Youth League per il Napoli Primavera guidato da Andrea Tedesco, gli azzurrini hanno sfidato il Braga.