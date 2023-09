Prestazioni sessuali dietro minaccia di sfratto | arrestato ufficiale giudiziario

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nel rispetto della presunzione d’innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare solo da pronunciamenti irrevocabili, nella mattinata odierna personale della Sezione Operativa del Reparto Territoriale dei Carabinieri e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – G.T.E. della Guardia di Finanza di Salerno, ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale, emessa dal gip presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, nei confronti di S.A.,in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, in larga parte condivisa dal gip, è stata ritenuto documentato un sistemico quadro di mercimonio della funzione pubblica in relazione a procedure di esecuzione forzata e di ...

Curiosità: Il turismo sessuale è un fenomeno che comprende viaggi volti a ottenere prestazioni sessuali da prostitute o "gigolò". Il viaggio è tipicamente intrapreso da turisti o turiste dei paesi benestanti verso i paesi in via di sviluppo e può implicare pagamenti in contanti o in natura.

AGI - Un ufficiale giudiziario è stato arrestato dai carabinieri a Nocera Inferiore (Salerno) con l'accusa di aver chiestoin cambio di favori per rinviare l'esecuzione di sfratti . I reati ipotizzati dal Gip nel provvedimento restrittivo sono concussione sessuale aggravata, violenza sessuale ...Un ufficiale giudiziario è stato arrestato dai carabinieri a Nocera Inferiore (Salerno) con l'accusa di aver chiestoin cambio di favori per rinviare l'esecuzione di sfratti. I reati ipotizzati dal Gip nel provvedimento restrittivo sono concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata,...

Chiedeva prestazioni sessuali per rinviare gli sfratti, arrestato un ... Gazzetta del Sud

Prestazioni sessuali per evitare lo sfratto, arrestato ufficiale giudiziario Ottopagine

Nel rispetto della presunzione d’innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare solo da pronunciamenti irrevocabili, ...In provincia di Salerno un ufficiale giudiziario è agli arresti domiciliari con l'accusa di aver chiesto del sesso per evitare l'esecuzione di sfratti.