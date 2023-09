Prestazioni fantastiche per i piloti ACI Salerno

Leggi su anteprima24

Un fine-settimana glorioso quello che ha visto protagonisti alcuni straordinari driver, con licenza sportiva rilasciata dall'Aci, sfidarsi in gare accesissime disputate con adrenalina e grande maturità sportiva fino all'ultimo giro. Per l'Automobile Clubsul Circuito Internazionale di Monza sono scesi in pista i due potenti driver Simone Iaquinta e Aldo Festante per disputare il quarto appuntamento del Porsche Carrera Cup Italia 2023. Ancora presso l'Autodromo brianzolo in gara il giovanissimo ma super prestante Sabatino Di Mare nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo. Invece, Giuseppe Esposito ha gareggiato nel nono round del Campionato Italiano Slalom Colli Euganei – Città di Este. Nel terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo ottiene la sua seconda vittoria stagionale in GT Cup ...