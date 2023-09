Preolimpico di Volley Maschile | l’Italia vola in Brasile per il pass a cinque cerchi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma – Serve un ultimo grandeo per raggiungere le Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionaledie con l’argento europeo al collo, ottenuto al PalaLottomatica a Roma (leggi qui),a Rio De Janeiro in, per disputare il Raggruppamento del Torneo. Questa competizione, come per quella dedicata alla classe femminile, mette in palio la qualifica a. L’evento si svolgerà dal 30 settembre all’8 ottobre. L’avventura inizierà il 21 settembre e la partenza per ilè prevista per il 26.affronterà Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca, Qatar e i padroni di casa delin un girone alna: le prime due ...

Tutto in discesa per adesso per le azzurre di Davide Mazzanti. Quarta vittoria consecutiva per l'Italia nel torneodi Lodz, in Polonia. All'Atlas Arena le nostre ragazze, nel match di apertura della quarta giornata della Pool C, hanno battuto con un secco 3 - 0 (25 - 15; 25 - 20; 25 - 20) la Colombia ......avrà la regista Hancock che si è infortunata e non è riuscita a recuperare per questo. ... E ora prendiamoci Parigi' Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 20 ...

