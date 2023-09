Preolimpico di Volley Femminile | l’Italia batte anche la Colombia e vola in testa al Girone

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Lodz – Uno strepitoso poker è arrivato aldidi Coach Mazzanti ha vintocon la. Le Azzurre hanno conquistato il match per 3-0 (25-15; 25-20; 25-20), nella quarta giornata della Pool C. Ora si trova inal proprioin attesa dei match di Usa e Polonia. La Nazionaleha messo in campo intensità e concretezza. Domani ultimo giorno di riposo, prima del rush finale che vedràimpegnata contro Usa (22 settembre alle ore 20:45), Germania (23 settembre alle ore 20:45) e Polonia (24 settembre alle ore 20:45) nelle tre sfide che decideranno la qualificazione a Parigi 24. Il racconto della partita, il tabellino e le interviste ...

Curiosità: Davide Mazzanti (Fano, 15 ottobre 1976) è un allenatore di pallavolo italiano, commissario tecnico della nazionale italiana femminile.

Tutto in discesa per adesso per le azzurre di Davide Mazzanti. Quarta vittoria consecutiva per l'Italia nel torneodi Lodz, in Polonia. All'Atlas Arena le nostre ragazze, nel match di apertura della quarta giornata della Pool C, hanno battuto con un secco 3 - 0 (25 - 15; 25 - 20; 25 - 20) la Colombia ......avrà la regista Hancock che si è infortunata e non è riuscita a recuperare per questo. ... E ora prendiamoci Parigi' Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 20 ...

