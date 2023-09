Ponte sullo Stretto | Salvini sceglie un negazionista del cambiamento climatico per presiedere il comitato di consulenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Undei cambiamenti climatici guiderà ildiper la progettazione del. “Il pianeta non è mai stato bene come adesso”, diceva solo lo scorso giugno, Alberto Prestininzi, appena nominato coordinatore deldida Matteo. Presentato sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come “tecnico scientifico” si tratta di un organismo indipendente, di supporto eper la progettazione del. A coordinarlo sarà dunque Prestininzi, ordinario di Ingegneria della Terra a La Sapienza, già in passato consulente della...