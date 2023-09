Ponte sullo Stretto | Salvini nomina nel Comitato un negazionista del clima

Curiosità: Il ponte sullo stretto di Messina è un progetto di costruzione di un ponte tra i comuni di Messina e di Villa San Giovanni in risposta alla necessità di avere un'infrastruttura per l'attraversamento stabile, stradale e ferroviario, dello stretto di Messina.

La macchina che dovrebbe portare alla costruzione delStretto di Messina è in fase di avvio: la società è stata costituita, il gruppo di costruzione è stato individuato e i fondi (circa 15 miliardi) dovrebbero essere stanziati dalla prossima ...Il governo Meloni ha nominato i membri del comitato tecnico - scientifico che accompagnerà i lavori per la costruzione delstretto di Messina. E i nomi scelti dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini , da mesi primo promotore del progetto, fanno già discutere. A prendere il posto di coordinatore sarà ...

Ponte sullo Stretto, Salvini sceglie un professore negazionista per il comitato tecnico la Repubblica

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Cantieri aperti entro l'estate 2024" L'intervento del ministro delle Infrastrutture durante un convegno a Roma. Dal Mit via libera al Comitato tecnico-scientifico per la ...Un negazionista dei cambiamenti climatici guiderà il comitato di consulenza per la progettazione del Ponte sullo Stretto. “Il pianeta non è mai stato bene come adesso”, diceva solo lo scorso giugno, A ...