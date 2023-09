Polo Nord | prima campagna oceanografica dell’Italia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’Italia dà il suo contributo a studiare l’ecosistema del. I ricercatori dell’Istituto di scienze polari del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) hanno infatti completato laitaliana nell’Artico. L’obiettivo della spedizione è stato raccogliere campioni idrografici per verificare lo stato di salute di uno degli ambienti più freddi della Terra. Gli scienziati hanno effettuato studi sul ciclo del carbonio e sulla presenza di sostanze inquinanti per verificare la presenza di micro e nanoplastiche. Alla spedizione hanno partecipato Carlo Barbante, Maurizio Azzaro, Francesco Filiciotto e Alessandro Ciro Rappazzo. Il gruppo di ricercatori dell’Istituto di Scienze Polari di Venezia al. Foto Twitter ...

Curiosità: Il termine polo nord indica generalmente il punto più a nord (o più a settentrione) di un qualsiasi corpo celeste (es. un pianeta o una stella) e per convenzione viene usato come sistema di riferimento primario rispetto al polo sud.

Cosa fanno quattro studenti dell'Università dell'Insubria al, nella base artica di Toolik Come vivono Come vedono, da vicino, gli effetti del cambiamento climatico e il permafrost Saranno loro stessi a raccontarlo mercoledì 27 settembre alle ore ...Video Nissan Ariya: dalall'Antartide a 0 emissioni. Video Crisi globale, Nissan chiude (per adesso) gli ordini del SUV Ariya e della coupé Z. Ma dove I NUMERI DA BATTERE Chiarito che ...

FOTO | Il Polo nord senza più ghiaccio, ecco cosa hanno trovato gli ... Dire

Com'è andata la prima campagna oceanografica italiana al Polo ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Quattro studenti in Alaska per studiare il cambiamento climatico Cosa fanno quattro studenti dell’Università dell’Insubria al Polo Nord, nella base artica di Toolik Come vivono Come vedono, da ...Mercoledì 27 settembre alle 19 una conferenza aperta al pubblico nell’Aula magna Granero Porati e su Youtube per parlare di Polar Insubria, il progetto sul cambiamento climatico coordinato da Mauro Gu ...