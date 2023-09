Politecnico Milano nella top 50 migliori atenei europei

Curiosità: Il Politecnico di Milano (acronimo PoliMI) è un istituto universitario italiano di carattere scientifico e tecnologico, fondato a Milano nel 1863. I campi di studio e ricerca comprendono le tre macro-aree ingegneria, architettura e design.

... tra cui 106 universita' mai classificate in precedenza da QS: lItalia si posiziona al quarto posto in Europa per numero di universita' (51), mentre ildisi conferma il migliore ...La prima classifica QS delle migliori università d'Europa vede in cima alla lista l'Università di Oxford, seguita daldi Zurigo e dall'Università di Cambridge. Ildisi conferma il migliore ateneo italiano anche in questa nuova classifica europea ottenendo il 47mo posto, dopo aver migliorato il proprio risultato nel recente Qs World ...

Università, il Politecnico di Milano tra i primi 50 migliori atenei europei IL GIORNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 settembre 2023 – Inaugurata alla presenza dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco la nuova Residenza universitaria del Politecnico di Milano, ...La protesta degli studenti "è sensata, un problema che esisteva già da prima, noi facciamo la nostra parte". Lo ha detto Donatella ...