Polestar - La 2 vi aspetta al Fleet&Business Day

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nuova mascherina, nuovo motore elettrico posteriore più potente, batterie più capienti e con maggiore autonomia: la2 fa un altro passo per affinare la sua gamma ai gusti del pubblico e delle flotte aziendali. Al Fleet&Business Day di giovedì 21, alla Cantina Bellavista in Franciacorta, la berlina a corrente del marchio svedese potrà essere guidata dei professionisti dei parchi auto iscritti all'iniziativa della nostra testata, che prevede spazi di approfondimento sulla transizione energetica, test drive e momenti di relax. I professionisti della mobilità potranno guidare, affiancati dagli expert driver di Quattroruote, sperimentando in prima persona il comportamento della Long range con motore singolo, versione al centro della gamma, fra la Single Motor Standard Range e la Dual Motor Long Range.