Pnrr | Svimez | Maggiore coordinamento con fondi europei | difetti impostazione basata su bandi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - Nel percorso per l'individuazione di fonti alternative di finanziamento per le misure stralciate dal, "può essere importante valorizzare al massimo ildegli interventi del Piano con le programmazioni europee. L'utilizzo delle risorse della programmazione 2021-2027 deiper la coesione può infatti rappresentare uno strumento utile a 'mettere in sicurezza' gli interventi delche presentano criticità. L'operazione andrebbe pianificata il prima possibile". Lo dichiara lo, che ha partecipato all'audizione in Senato sullo stato di attuazione del, precisando che "tale operazione non può prescindere dalla necessità di prevedere il possibile utilizzo del Fondo di rotazione nazionale come copertura ...

Curiosità: Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), inizialmente denominato Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) è il principale strumento del governo italiano di finanziamento e attuazione delle politiche di riduzione degli squilibri economici e sociali sul territorio nazionale. Raccoglie risorse nazionali aggiuntive, da sommarsi a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento .

