Pizza per Steven Spielberg nel centro di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutopernel cuore di. Il pluripremiato regista si è concesso una sosta in uno dei locali più noti del rione Forcella, l’Antica Pizzeria da Michele, dove è stato subito riconosciuto e immortalato in varie foto finite sui social. Accompagnato da due persone dello staff,– che starebbe trascorrendo un periodo di vacanza in costiera amalfitana – ha diviso con i commensali una‘cosacca’ e una ‘doppia Margherita’. “Ha detto che non aveva mai visto unacosì grande”, racconta entusiasta della sorpresa l’amministratore del locale, Francesco Ciotola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.