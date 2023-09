Più giorni nei Cpr e meno rimpatri | aumentare il tempo di permanenza nei centri per i migranti non serve a niente

Curiosità: La Coppa Davis (conosciuta fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge) è un torneo annuale maschile che si disputa dal 1900. Il torneo vede rappresentative nazionali sfidarsi in una serie di incontri di singolare e di doppio nell'arco di più giorni. I paesi sono divisi in più gruppi in base al continente di appartenenza e alle prestazioni delle edizioni precedenti, il gruppo principale è il World Group, in cui sono inseriti 16 rappresentative che fanno a formare un tabellone ad eliminazione diretta, gli sconfitti al primo turno incontrano in un play-off una delle vincitrici dei vari gruppi continentali. Nel 2019 viene modificato il formato della fase finale della competizione.

Il concerto italiano arriverà pochidopo l'uscita di " Pick - Up Full of Pink Carnations " ... tra cui il loro debutto "What Did You Expect from the Vaccines ", album di esordiovenduto del ...... la compagnia "metterebbe in atto comportamenti volti a bloccare o renderedifficoltosa la ... Lo scontro con il governo Neiscorsi il N.1 di Ryanair, O'Leary , aveva già bollato come illegali ...

Metro B più frequente, metro B1 cancellata: così cambia per tre giorni il servizio RomaToday