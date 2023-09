“Più consapevole e maturo” | il 21enne che uccise il compagno della madre non farà ricorso contro la condanna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Aveva confessato di aver voluto eliminare ile la stessa donna con il nitrito di sodio nelle penne al salmone. Così in appello la Corte di assise di appello di Bologna gli aveva inflitto 30 anni di reclusione. Quella pena diventerà definitiva perché Alessandro Leon Asoli non ha fattoin Cassazionela confermaper aver ucciso il patrigno Loreno Grimandi (nella foto) e aver tentato di assassinare laMonica Marchioni a Casalecchio di Reno (Bologna), il 15 aprile 2021, con la pasta avvelenata. Nell’udienza di marzo davanti alla Corte di assise di Appello ilaveva confessato per la prima volta il delitto. Anche la Procura generale, che aveva chiesto l’ergastolo per il giovane ...