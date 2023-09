Pirelli | logo pneumatici con il 50% di materiali sostenibili

Curiosità: Pirelli & C. S.p.A. è una multinazionale con sede in Italia, che opera nel settore automobilistico come produttore di pneumatici per automobili, moto e biciclette.

ha realizzato unper identificare i pneumatici che contengono almeno il 50% di materiali di origine naturale e riciclati. Il nuovo marchio, che ritrae due frecce in un cerchio e sarà ...Per sottolineare l'elevata percentuali di materiali bio e riciclati, certificata dall'ente esterno Bureau Veritas, laha introdotto un nuovosul fianco delP Zero E : un cerchio ...

Un nuovo logo che identifica i pneumatici che contengono almeno il 50% di materiali di origine naturale e riciclati, per Pirelli che punta alla sostenibilità e alla trasparenza. (ANSA) ...Pirelli ha realizzato un logo per identificare i pneumatici che contengono almeno il 50% di materiali sostenibili, ovvero di origine naturale o riciclati. Il nuovo […] ...