Pirelli - Il nuovo logo green debutta sul P Zero E

Curiosità: Pirelli & C. S.p.A. è una multinazionale con sede in Italia, che opera nel settore automobilistico come produttore di pneumatici per automobili, moto e biciclette.

Lapresenta illogo che identifica i pneumatici realizzati con almeno il 50% di materiali di origine naturale e riciclati. Queste caratteristiche sono state certificate dal Bureau Veritas e ...Il marchio, ideato da, è stato utilizzato per la prima volta sul P Zero E , ilprodotto che contiene, su tutta la gamma al lancio, più del 55% di materiali di origine naturale e ...

Pirelli: il nuovo logo per il rispetto dell'ambiente debutta sul P Zero E - Quattroruote.it Quattroruote

Nuovo marchio Pirelli per i pneumatici più sostenibili - New Tech ... Agenzia ANSA

MILANO (ITALPRESS) - Pirelli ha realizzato un logo per identificare i pneumatici che contengono almeno il 50% di materiali di origine naturale e riciclati.Il primo ad adottarlo sarà il nuovo P ZERO e, che contiene più del 55% di materiali di origine naturale e riciclati ...