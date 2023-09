Pioggia e temporali in Toscana | codice giallo giovedì 21 settembre

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il maltempo interesserà nelle prossime ore anche la, in particolare tutta la zona costiera, l’arcipelago e, nel sud della regione, le aree interne dei bacini di Fiora, Albegna e Ombrone grossetano L'articolo proviene da Firenze Post.

Curiosità: La pioggia è la più comune precipitazione atmosferica e si forma quando gocce separate di acqua cadono al suolo dalle nuvole. Il suo codice METAR è "RA" (dall'inglese rain).

Dalle prime ore della notte di giovedì 21 e nelle prime ore del mattino le piogge sparse e ipotranno essere particolarmente intense su nord - ovest e grossetano. Il codice giallo emesso ...Livorno 20 settembre 2023 -, codice giallo su tutta la costa, arcipelago e aree interne grossetano Una perturbazione in arrivo sull'Italia interesserà nelle prossime ore anche la Toscana, in particolare tutta ...

Meteo - Forte perturbazione venerdì con temporali e nubifragi. Pioggia anche giovedì con fenomeni localmente intensi ... 3bmeteo

Meteo, ciclone nel cuore dell’Italia: in arrivo maltempo con piogge e grandine Sky Tg24

Una perturbazione in arrivo sull’Italia interesserà nelle prossime ore anche la Toscana, in particolare tutta la zona costiera, l’arcipelago e, nel sud della regione, le aree interne dei bacini di Fio ...Firenze, 20 settembre 2023 – Un primo assaggio di autunno in Toscana, con l’inizio di una perturbazione che porterà pioggia e, da sabato, secondo il Lamma, anche a un primo vero calo delle temperature ...