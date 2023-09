Pio XII | le domande e i silenzi su Auschwitz | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Applicare la conoscenza contemporanea alla storia significa cancellare il concetto stesso della storia, che va letta e interpretata anche nei criteri di giusto e di sbagliato secondo il metro di allora, non quello di oggi. La lettera emersa dall'Archivio apostolico vaticano grazie al ricercatore Giovanni Coco, nella quale nel 1942 il gesuita tedesco antinazista Lothar König parla esplicitamente a papa Pio XII dello sterminio degli ebrei, non rivoluziona il complesso rapporto che lega Pio XII e i suoialla tragedia assoluta della Shoah, ma aiuta a comprendere.e tutto quello che rappresentava, prima ancora di divenire a pieno regime la fabbrica dello sterminio, era infatti risaputo ai più alti livelli almeno da marzo 1941, con alone di assoluta segretezza. Su questo c'è una prova documentale: il primo Rapporto Pilecki classificato ...