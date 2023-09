Pillola progestinica senza ricetta? ginecologa Nappi | ' in farmacia sicura'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - "Ogni donna ha diritto ad avere una contraccezione e quella con lava incontro ai bisogni delle donne che generalmente hanno controindicazioni ad assumere gli estrogeni". Questa condizione, che "sembra di nicchia, può essere utile anche nelle donne che possono avere bisogno di una contraccezione ormonale immediata, ma non hanno possibilità di rivolgersi al medico per farsi prescrivere, in prima battuta, unacon estrogeni, o si trovano nell'impossibilità di rinnovare una. Questo è il concetto più importante da considerare nella contraccezione solo, da dispensare, in, sotto il controllo del farmacista”. Così Rossella, docente ...

Nel caso fosse approvata la normativa che prevede la dispensazione senza obbligo di ricetta (Sop) dellaanticoncezionale solo, 'ci sarebbero tutte le basi per dare al farmacista questo compito. Già dal 2008 consegnamo dei farmaci urgenti senza prescrizione. L'attività di consulenza ...Se in Italia venisse approvata la normativa per la dispensazione senza obbligo di ricetta (Sop) della, 'ci sarebbero tutte le basi per dare al farmacista questo compito. Già dal ...

Salute: contraccezione, farmacisti pronti a dispensare la pillola progestinica senza ricetta Adnkronos

Salute: esperti, 'pillola progestinica in farmacia risponde a bisogni contraccettivi in sicurezza' - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) – “Ogni donna ha diritto ad avere una contraccezione e quella con la pillola progestinica va incontro ai bisogni delle donne che generalmente hanno controindicazioni ...In Italia, “lasciando stare l’aspetto politico decisionale, che non spetta al farmacista, se l’evoluzione normativa dovesse andare in questa direzione - cioè la pillola anticoncezionale solo ...