Pillola progestinica senza ricetta? ginecologa Nappi | ' in farmacia sicura'

Curiosità: La pillola progestinica o mini-pillola (o POPs, dall'inglese Progestogen-only pills) è una pillola contraccettiva a base di solo progestinico (in Italia, il desogestrel). È un metodo contraccettivo di ultima generazione che, come tutti i regimi a solo progestinico, viene somministrata secondo uno schema continuativo, cioè senza intervallo libero. Le pillole progestiniche a base di desogestrel in commercio in Italia sono Cerazette e Azalia.

Roma, 20 set. - "Ogni donna ha diritto ad avere una contraccezione e quella con lava incontro ai bisogni delle donne che generalmente hanno controindicazioni ad assumere gli estrogeni". Questa condizione, che "sembra di nicchia, può essere utile anche nelle ...La vendita dellasenza prescrizione medica, "come avviene in Nuova Zelanda - ricorda Gallina Toschi - nel Regno Unito e, a partire dal 2024, anche dagli Stati Uniti come da ...

"Ogni donna ha diritto ad avere una contraccezione e quella con la pillola progestinica va incontro ai bisogni delle donne che generalmente hanno controindicazioni ad assumere gli estrogeni". Questa ...In Italia, “lasciando stare l’aspetto politico decisionale, che non spetta al farmacista, se l’evoluzione normativa dovesse andare in questa direzione - cioè la pillola anticoncezionale solo ...