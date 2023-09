PIL | OCSE sforbicia stime crescita Italia | i numeri

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ancora cattive notizie per l’. Dopo la Commissione europea, anche l’ha ridotto le previsioni sullaeconomicana. La revisione al ribasso ha riguardato tutti i Paesi dell’organizzazione. Nell’ultimo rapporto sulle Prospettive Economiche Intermedie pubblicato nella giornata di ieri, ladel PILno nel 2023 è stimata allo 0,8% sia nel 2023, così come nel 2024. Si tratta di un taglio di 0,4 punti percentuali, coerente con i correttivi apportati qualche giorno fa nelle previsioni di Bruxelles. Il confronto con gli altri Paesi Ue Secondo l’la Francia crescerà quest’anno dell’1% e dell’1,2% nel 2024. La Germania, dopo una flessione dello 0,2% nel 2023 dovrebbe risalire fino a + 0,9% nel 2024 mentre i due dati per la Spagna sono + ...

Curiosità: Ogni Stato possiede un diverso sistema di tassazione e una diversa modalità di prelievo per finanziare la spesa pubblica. Tuttavia è possibile confrontare la differente pressione fiscale apparente rapportando il gettito fiscale totale di ciascun Paese al suo prodotto interno lordo (PIL). Di seguito viene riportata una lista di Stati e il loro gettito fiscale rapportato al PIL. I dati sono raccolti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e da Eurostat e si riferiscono all'anno 2019. In generale la pressione fiscale tende ad essere maggiore negli Stati ad elevato stato sociale e/o con inefficienze nella spesa pubblica.

Insomma, per l', anche alla luce di dati sulin peggioramento, la via giusta è quella di una politica sui tassi d'interesse che deve preservare tutta la sua durezza. Non manca nemmeno un'...Questa situazione abbastanza unica nel panorama dei paesifa emergere anche un altro aspetto ...parte le conclusioni della commissione sulle spese fiscali ha sottolineato che in termini diil ...

Ocse, il Pil 2024 frena a +2,7%, in Italia +0,8% anche nel 2023 RaiNews

L’Ocse abbassa le stime di crescita sull’Italia: il Pil a +0,8%. Ma la corsa dei prezzi rallenta. Il pressing… La Stampa

Il ministro dell'Economia teme l'effetto mercati sulla manovra di bilancio e avverte: "Dobbiamo trovare 15 miliardi in più" dopo il rialzo dei tassi - Dialogo Mef-Vivendi sulla cessione di NetCo - La ...L'analisi dell'Ocse ha toccato anche i Paesi del G20: nel secondo trimestre il Pil è aumentato dello 0,7% (dal +1% del primo). Pesa la Cina, dove la crescita ha rallentato allo 0,8% rispetto al 2,2% ...