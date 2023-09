Pikmin 4 | nel nuovo capitolo tante novità che rendono il gioco interessante sia per i veterani che per i nuovi giocatori

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Quest’estate sono ritornati sullo schermo di Nintendo Switch i, i piccoli e colorati esserini protagonisti della serie omonima, arrivata ormai al quarto. Ancora una volta il Capitano Olimar, protagonista dei primi episodi, si schianta con la sua nave su unmisterioso pianeta, e questa volta, non sembra potersi salvare da solo, per cui lancia una richiesta di aiuto attraverso lo spazio, che alla fine viene raccolta dal nostro protagonista, un cadetto spaziale alle prime armi, pronto a dimostrare il suo valore. Per la prima volta nella storia del brand, in4 potremo, tramite un semplice creator del personaggio dare vita al nostro cadetto, e addentrarci nella nostra missione di recupero del capitano Olimar, in questomondo. Gameplay e GraficaIl vostro obiettivo, in ...

Curiosità: Pikmin ( Pikumin) è un videogioco uscito nel 2001 per Nintendo GameCube. Di Shigeru Miyamoto, è un prodotto atipico, una sorta di gioco strategico in tempo reale. Lo scopo del gioco è impersonare il capitano spaziale Olimar e recuperare i trenta pezzi della sua navicella Dolphin, sparsi in un pianeta sconosciuto, servendosi dell'aiuto dei pikmin, piccoli esseri che popolano i prati e che cooperano fra di loro per compiere svariate missioni. L'ambientazione adottata è la Terra in un futuro postapocalittico. Nel 2009 è uscito New Play Control! Pikmin, un adattamento per Nintendo Wii del videogioco stesso. Nel 2023 è uscita una versione ad alta definizione per Nintendo Switch.

... che vi permetterà di acquistare un titolo per Nintendo Switch davvero molto particolare ! Stiamo parlando di4 , il quarto capitolo di una saga che,corso degli anni, ha conquistato un ...L'articolo verrà costantemente aggiornatotempo, con nuove aggiunti o rimozioni. Come con le ... The Origami King RPG Vedi su Amazon Esclusiva1+2 Avventura " Puzzle Vedi su Amazon Esclusiva ...

Pikmin 4 è dunque un videogioco strategico in tempo reale nel quale comanderemo un capitano spaziale in missione di soccorso su di un misterioso pianeta; il gameplay è dunque basato su rompicapi