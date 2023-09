Piattaforma logistica | Spera fa gli scongiuri ed invoca il governo centrale

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Dopo una delle ultime riunioni dei sindaci dell’Area Vasta, abbiamo prodotto una documento indirizzato alla regione Campania, ai ministri Piantedosi, Fitto e Salvini ed al presidente delMeloni quale ultimo tentativo di ottenere risposte certe e concrete in riferimento ai fondi per la “”. Dopo di che rappresenteremo congiuntamente o anche singolarmente ed in varie forme, civili, legali, dignitose, tutto il nostro dissenso per informare l’opinione pubblica sullo scippo perpetrato ai danni del nostro territorio”. Così il sindaco di Grottaminarda, Marcantonioche interviene ancora una volta sulla questione “fondi” e coglie l’occasione per replicare alle affermazioni del capogruppo di minoranza, Vincenzo ...

Curiosità: La piattaforma logistica è un'area di movimentazione e stoccaggio delle merci, collocata a monte dei terminal portuali ed integrata con un sistema di trasporto intermodale. Essa è dotata di magazzini, servizi gestionali, informativi e telematici e anche di capannoni, dove possono essere svolte attività manifatturiere per trasformare i semilavorati in prodotti. Per molti versi si tratta di un ampliamento del concetto dell'interporto.

... Karrycar è la soluzione per l'evoluzione digitale delladelle automobili. Aggrega ... Tramite un algoritmo di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, laincrocia al meglio ...... filiale italiana del General Contractor francese specializzato nel settore della, ... Oltre a fornire ai diversi team di progettazione un'unicaper la modellazione e la gestione ...

Piattaforma logistica, Spera fa gli scongiuri ed invoca il governo ... anteprima24.it

La piattaforma logistica da 219 milioni ancora inutilizzata quotidianodipuglia.it

E’ online la piattaforma con le indicazioni per accedere ai 300 milioni di euro, sotto forma di credito d’imposta, per il ristoro del gasolio per autotrasporto consumato nel 2022. Lo sblocco delle ...Dietro a ogni prodotto c’è un complesso sistema logistico che parte da lontano e che movimenta treni, tir e camion: l’ interporto.Si tratta di una piattaforma logistica intermodale che garantisce lo ...