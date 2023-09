Piastri prolunga alla McLaren fino al 2026

Curiosità: Max Emilian Verstappen (Hasselt, 30 settembre 1997) è un pilota automobilistico olandese, attivo in Formula 1 con la Red Bull, scuderia con la quale si è laureato campione del mondo nel 2021 e nel 2022.

In questa stagioneha ottenuto un quarto posto nel Gp di Gran Bretagna e un secondo nella gara sprint in Belgio, a Spa. Domenica scorsa ha conquistato il settimo posto a Singapore, dove il ...L' Alpine , vistasi privata di Alonso, sembrava aver preso l'australiano Oscar, ma è stato lo stesso campione di Formula 3 nel 2020 e di Formula 2 nel 2021 a smentire. La Williams ha invece ...

Dopo aver strappato lo scorso anno Oscar Piastri all'Alpine, la McLaren, evidentemente soddisfatta dell'esordio del 22enne nel Mondiale di Formula, 1 ha deciso di prolungargli il contratto fino al 202 ...É tempo di rinnovi per la McLaren: Piastri correrá per il team di Woking non solo nel 2024, ma sicuramente fino al 2026 Le brillanti prestazioni di Oscar Piastri hanno spinto la McLaren a prolungare l ...