Piano migranti | Meloni all' Onu | Italia non sarà il campo profughi d' Europa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) «Non consentirò che l'diventi ild'». Lo dice con forza Giorgiain vista dell'intervento che segnerà il suo esordio all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la 'prima' di una donna presidente del Consigliona nell'imponente sala oro e blu del Palazzo di Vetro. E lì chesolleverà uno dei temi che le sta più a cuore, spina nel fianco del suo governo: l'emergenza, un'onda che non si arresta e che anzi ha preso più vigore con l'alluvione in Libia e il terremoto in Marrocco.assiste all'apertura dei lavori dell'Unga, poi raggiunge Columbus Circle per deporre una corona di fiori sotto la statua di Cristoforo Colombo, a due passi da Central Park. Al mattino vede i ...

Curiosità: La teoria del complotto del piano Kalergi è la credenza che esista un piano (chiamato piano Kalergi) d'incentivazione dell'immigrazione africana e asiatica verso l'Europa al fine di rimpiazzarne le popolazioni. Prende il nome dal filosofo austriaco Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi (1894-1972), paneuropeista storico, cui viene attribuita la paternità di tale piano; la teoria trova credito soprattutto in ambienti di estrema destra (nazionalisti, sovranisti, neonazisti e suprematisti bianchi).

Gli ultimi aggiornamenti sulla salute del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, le nuove misure adottate dal governo per far fronte all'emergenza, le imprese italiane pronte ad assumere che rischiano di non trovare lavoratori causa stipendi troppo bassi e calo del potere d'acquisto dei salari . Sono questi i principali temi di "Agorà", ...... fornirà ulteriori dettagli sul suodi pace, basato sulla sovranità nazionale e sull'... vedi anche Meloni a New York, parlerà dell'emergenzaall'Assemblea Onu FOTOGALLERY ©Getty Continua ...

Migranti, centri rimpatrio in 12 regioni: il piano del governo Adnkronos

Migranti, più Centri rimpatri in zone sicure. Il piano del Governo - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Giornale intervista Fabio Rampelli, esponente di Fdi e vicepresidente della Camera, il quale aveva già proposto di avvisare i migranti di non partire per l’Italia tramite comunicazioni via telefono ...Prima dell'intervento alle Nazioni Unite, il premier ha spiegato la linea da tenere per far fronte all'emergenza sbarchi: "L'Italia non può essere lasciata sola" ...