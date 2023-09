Pestaggio del branco | Carabinieri denunciano sei minori

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn maggiorenne e seidi età compresa tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati daiper aver aggredito altri due giovanissimi all’esterno di un bar di Frignano, nel Casertano. Il fatto è avvenuto la notte del 15 settembre scorso. Idella locale stazione intervennero, ma inizialmente sembrava trattarsi di una rissa tra gruppi di adolescenti; ed invece, grazie a qualche testimonianza e soprattutto alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno scoperto una diversa realtà, ovvero che i sette giovanissimi inavevano aggredito a calci e pugni i due coetanei, mandandoli in ospedale, e sempre per motivi banali. Così ihanno denunciato i sette ragazzi per lesioni personali aggravate. L'articolo proviene da ...