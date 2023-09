Peseiro | “Chukwueze crescerà e sarà un valore aggiunto al Milan”

Ai microfoni di Football Fan Tribe, Samuelha detto: Desiderio espresso, seppur raggiungibile vista la caratura modesta della Nazionale di José. Parole poco carine in un certo senso ...Accanto a Victor ci sono gli 'italiani', in forza al Milan, e l'atalantino Lookman. As ... La lista degli attaccanti che ha a disposizione il tecnico portoghese Joséè spaventosa. ...

José Peseiro, commissario tecnico della Nigeria, ha parlato così di Samuel Chukwueze e della prossima Coppa d’Africa Le parole al Mattino di José Peseiro, commissario tecnico della Nigeria, su Samuel ...La nómina de delanteros que tienen Las Águilas Verdes es enorme. Impresiona la capacidad goleadora de sus jugadores: da miedo. Es la envidia de África y de Europa.