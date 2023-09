Pesca al Polpo | la terza prova del Campionato Serie C va all’Aprilia Maver

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Terracina – Domenica 17 settembre nel campo gara del fiume Ufente nel comune di Terracina si è svolta ladelC dial colpo. Vince laA.P.S.D. Aprilia () con 12 penalità, seguita da Cisterna Di Latina A.D.P.S. sq C, Trabucco.) con 14 penalità, mentre al terzo posto si posiziona Lenza Pontina Aprilia A.S.D. (Hydra) con 18 penalità. Direttore di gara Riggi Antonio. Dopo lain testa alla classifica si posiziona la A.P.S.D. Aprilia () con un totale di 40 penalità, davanti Lenza Pontina Aprilia A.S.D. (Hydra) con 51 penalità e alla Cisterna Di Latina A.D.P.S. (Sq A Trabucco) con 53,5 penalità. La Classifica Progressiva del Torneo La Classifica della ...

Curiosità: Il polpo comune (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) o piovra è un mollusco cefalopode della famiglia Octopodidae. Nell'uso comune viene impropriamente chiamato anche polipo, termine che in realtà in zoologia spetta solo agli stadi vitali fissi del phylum celenterati, come quelli dei coralli.

