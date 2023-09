Perquisizioni a tappeto nel Centro storico | 300 uomini coinvolti VIDEO

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono i servizi ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, le aree interessate oggi sono quelle deldi Napoli, in particolare dei Quartieri “San Lorenzo-Vicaria” dove, dalle prime ore del mattino, circa 300 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno effettuato decine di. L’attività ha consentito di trarre in arresto un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, quest’ultimo è stato sorpreso all’interno di un appartamento, adibito a “piazza di spaccio”, dove gli agenti hanno rinvenuto sostanza stupefacente, denaro contante ed un impianto disorveglianza con telecamere poste a vigilanza di locali ed aree esterne; inoltre le operazioni di controllo hanno permesso di individuare altre due “piazze di spaccio” ...

Terni, controlli adei Carabinieri in tutta la Provincia. Denunciato un minore per spaccio. Coca in discoteca, ... nel corso delle successivedomiciliari, al maggiorenne sono stati ... Nel corso delle successivedomiciliari, al maggiorenne sono stati rinvenuti e sequestrati anche un bilancino, un coltello e materiale atto al confezionamento delle dosi.

A Napoli 300 agenti della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono impegnati in perquisizioni a tappeto nei quartieri 'San Lorenzo-Vicaria'. Non si allenta la pressione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli sui quartieri della periferia occidentale. Bagnoli e Fuorigrotta nel mirino dei controlli dei militari della locale ...