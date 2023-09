(Di mercoledì 20 settembre 2023)occupa attualmente il settimo posto nel ranking ATP con 4.465 punti all’attivo. La stagione del 22enne è stata sicuramente positiva: ha vinto il Masters 1000 di Toronto, ha perso la finale del Masters 1000 di Miami, ha vinto il 250 di Montpellier, perso l’atto conclusivo del 500 di Rotterdam, ha raggiunto le semifinali a Wimbledon e a Montecarlo. Una serie di prestazioni che hanno permesso altadi issarsi al quarto posto nella Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’annata agonistica in corso e che qualifica i migliori otto giocatori alle ATP Finals di Torino (nei fatti l’altoatesino ha già staccato il pass, ormai manca soltanto la matematica certezza).potrebbe ambire a chiudere la ...

Curiosità: Matteo Berrettini (Roma, 12 aprile 1996) è un tennista italiano.

... andare ad allenarmi mi piaceho voglia di migliorare" , ha detto il maiorchino. Carlos Alcaraz Atp Finals Panatta: 'Novak Djokovic ha dato una bella lezione aSinner e Carlos Alcaraz' ...Vuole aumentare i suoi numerisa che non sarà mai popolare in tutto il mondo come Roger e ... ' Panatta: 'Novak Djokovic ha dato una bella lezione aSinner e Carlos Alcaraz' Coppa Davis: ...

Perché Jannik Sinner può stabilire un record unico per il tennis italiano a fine 2023 OA Sport