Perché Ashoka è lo Star Wars che ci meritiamo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Arrivati a questo punto c’era solo bisogno di conferme, anche se avevamo pochi dubbi ancora, a dire il vero, e infatti il senso di meraviglia e sorpresa colpisce forte appena inizia il sesto episodio di Ahsoka. Basta la prima inquadratura per abbassare le nostre difese e ritrovarci incapaci di resistere. Impossibile non sorridere. Impossibile non aprire di più gli occhi, come a volerli riempire di più di quello che vediamo sullo schermo. Impossibile non ripensare, dopo tanto tempo dall’ultima volta, a quanto sia bello. Già,negli ultimi tempi il brand si era fatto molto altalenante, alternando prodotti e storie riuscite a forti delusioni. Così cocenti da smorzare quell’amore che, fino a qualche anno fa, sembrava immortale ed eterno. Arrivata al sesto episodio (con solo due settimane a separarci dal finale), la serie tv ...