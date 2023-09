Per fare un fiore ci vuole un libro | la cultura per l’ambiente

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La Jack Edizioni parteciperà con un suo stand all’edizione 2023 di Ricomincio dai Libri, dal 22 al 24 settembre 2023 presso il Grande Archivio di Napoli. Nell’occasione, l’associazione Cura il Mondo ETS, di cui la Jack Edizioni è una emanazione, presenterà la sua nuova campagna Perunciun: chiunque acquisterà undella Jack Edizioni riceverà in regalo un sacchetto di semi da fiori con le istruzioni per piantarli e farli fiorire in appartamento, in giardino, in terrazzo o su un balcone, così da portare un angolo di primavera in ogni casa. L’iniziativa, frutto di un’idea del giornalista napoletano Luca Maurelli, si inserisce nell’ambito delle attività della Cura il mondo ETS, l’associazionele nata nel 2022 su iniziativa dei fratelli napoletani Andrea ...