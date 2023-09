Pentimento che “vale poco” | per i trapper della sparatoria a Milano chieste pene fino a 6 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Unche “” e un risarcimento alle vittime di “poche centinaia di euro” che non regge il confronto con i loro guadagni. Il pm diFrancesca Crupi ha chiesto 8 condanne, tra cui una a 5e 8 mesi per il21enne Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e un’altra a 4e 8 mesi per Baby Gang, ossia Zaccaria Mouhib, anche lui noto22enne, nel processo milanese con rito abbreviato con al centro la, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zonamovida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi. Gli imputati erano stati arrestati nell’ottobre dell’anno scorso. La pena più alta, 6, è ...